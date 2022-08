Vorstand der Regierungspartei beschließt Schritte für Einführung eines Krisenkomitees

Photo : KBS News

Der Vorstand der regierenden Partei Macht des Volks hat heute bei einem Treffen hinter verschlossenen Türen beschlossen, das Nationalkomitee der Partei einzuberufen.Demnach wird das Ständige Nationalkomitee möglicherweise am Freitag entscheiden, ob in der aktuellen Situation der Wechsel zu einem Krisenkomitee zur Übernahme der Parteiführung zulässig sei. Danach soll ein Beschluss durch das Nationalkomitee erfolgen.Die Partei scheint damit den Übergang zu einem Krisenkomitee voranzutreiben. Jedoch gibt es auch zunehmende parteiinterne Dissonanzen, ob dieses Verfahren legitim sei.Die Regierungspartei hatte die Parteimitgliedschaft ihres Vorsitzenden Lee Jun-seok für sechs Monate ausgesetzt. Fraktionschef Kweon Seong-dong verkündete unterdessen seinen Rücktritt als kommissarischer Vorsitzender.Die Hälfte der Vorstandsmitglieder trat zurück, damit die Bildung eines Krisenkomitees ermöglicht wird.Die Vorstandsmitglieder, die Parteichef Lee nahe stehen, widersetzen sich der Maßnahme aber und wollen darin einen Trick sehen, um Lees Rückkehr de facto unmöglich zu machen.Unterdessen äußerte das Präsidialamt die Hoffnung, dass sich die Situation in der Regierungspartei bald beruhigen werde.