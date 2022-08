Kospi verliert 0,52 Prozent auf 2.451,5 Zähler

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag 0,52 Prozent auf 2.451,5 Zähler verloren.Grund für den Rückgang seien Sorgen vor zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China wegen Taiwan sowie Rezessionsängste, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Allgemein werde damit gerechnet, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen weniger stark anheben werde, da das BIP das zweite Quartal in Folge geschrumpft sei. Sollte sich an diesen Erwartungen etwas ändern, könne dies umgehend für Marktschwankungen sorgen, hieß es weiter.