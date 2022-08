Schwere Regenfälle in der Hauptstadtregion und im Westen der Gangwon-Provinz

Photo : YONHAP News

In der Hauptstadtregion und im Westen der Gangwon-Provinz hat es am Mittwochmorgen schwere Regenfälle gegeben.Nach Angaben der Wetterbehörde KMA sei für Teile der Gyeonggi-Provinz und Wonju in der Gangwon-Provinz um 7.10 Uhr eine Regenwarnung ausgegeben worden.Dort seien 15 bis 30 Millimeter Regen pro Stunde niedergegangen, begleitet von Blitz und Donner sowie Böen.Die Wetterbehörde rechnet in der Hauptstadtregion und im Westen der Gangwon-Provinz am Mittwochnachmittag mit Starkregen und Gewitter. Die Bevölkerung wurde zu besonderer Vorsicht aufgerufen.Heftige Niederschläge soll es bis in den Nachmittag hinein in Teilen der Provinz Süd-Jeolla und der Provinz Süd-Gyeongsang sowie im Großraum Seoul geben.