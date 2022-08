Nordkorea kritisiert Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan

Photo : KBS News

Nordkorea hat den Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi mit scharfen Worten kritisiert.Es handele sich um eine "dreiste Einmischung" der USA in interne Angelegenheiten Chinas, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch.Diese zitierte einen Sprecher des Außenministeriums mit den Worten, dass der Besuch in der Weltgemeinschaft ernsthafte Bedenken auslöse. China habe wiederholt angemerkt, dass im Falle des Besuchs strenge Maßnahmen erfolgen würden und Washington für die Konsequenzen verantwortlich sei.Die aktuelle Situation zeige deutlich, dass die dreisten Einmischungen der USA in interne Angelegenheiten anderer Länder und ihre vorsätzlichen politischen und militärischen Provokationen die Grundursache für Erschütterungen des Friedens und der Sicherheit in der Region seien.Der Sprecher verteidigte Chinas Position, dass Taiwan ein untrennbarer Teil Chinas sei und die Taiwan-Frage damit eine interne Angelegenheit Chinas sei.Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, war am Dienstagabend zu einem Besuch in Taiwan eingetroffen. China hatte die USA eindringlich davor gewarnt.