Außenminister reist für Teilnahme an ASEAN-Treffen nach Kambodscha

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin bricht heute nach Kambodscha auf.Dort sind Außenministertreffen verbunden mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN, darunter das ASEAN-Regionalforum, ARF, geplant.Am Donnerstagvormittag ist ein Außenministertreffen zwischen Südkorea und ASEAN geplant. Park wird die ASEAN-Politik der neuen südkoreanischen Regierung erläutern und mit seinen Gesprächspartnern zukunftsorientiert nach Kooperationsmöglichkeiten suchen.Beim ASEAN plus Drei Treffen, dem um Südkorea, China und Japan erweiterten Format, werden Wege zur Kooperation für eine Wirtschaftserholung nach der Corona-Pandemie erörtert. Auch bilaterale Gespräche mit Amtskollegen aus über zehn Ländern, einschließlich der ASEAN-Mitglieder, werden angestrebt.Am Freitag wird Park dem Außenministertreffen des Ostasiengipfels (EAS) beiwohnen und anschließend dem ARF-Außenministertreffen.ARF ist das einzige multilaterale Sicherheitsforum, an dem Nordkorea beteiligt ist. Es wird jedoch erwartet, dass dieses Jahr der nordkoreanische Botschafter bei der ASEAN und in Indonesien, An Kwang-il, anstelle des Außenministers daran teilnehmen wird.