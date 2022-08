119.922 Corona-Neuinfektionen in Südkorea – Gesamtzahl übertrifft 20 Millionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist auf fast 120.000 geklettert.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Mittwoch wurden mit Stand 0 Uhr 119.922 neue Covid-19-Fälle bestätigt.Es wurden 119.322 lokal übertragene und 600 eingeschleppte Fälle erfasst.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär versorgt werden, stieg um zwei auf 284.Im Zusammenhang mit dem Virus gab es 26 neue Todesfälle. Bisher wurden insgesamt 25.110 Todesfälle registriert, die Sterberate liegt bei 0,13 Prozent.In Südkorea wurden bislang insgesamt 200.052.305 Infektionsfälle nachgewiesen. Es wurde 31 Monate nach der Meldung des ersten Covid-19-Falls hierzulande die 20-Millionen-Schwelle durchbrochen.Die Regierung teilte daraufhin mit, eine gezielte Seucheneindämmung anzustreben. Orte, an denen viele Infektionsfälle gemeldet würden, würden intensiv betreut.