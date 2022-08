Pläne für früheres Einschulungsalter können laut Bildungsministerin rückgängig gemacht werden

Photo : YONHAP News

Laut Bildungsministerin Park Soon-ae können die Pläne für ein früheres Einschulungsalter rückgängig gemacht werden, sollte die Öffentlichkeit dies wünschen.Das sagte die Ministerin am Dienstag bei einem Treffen mit Elterngruppen zu dem umstrittenen Plan, das Einschulungsalter von sechs auf fünf Jahre zu senken.Vier Tage vorher hatte die Regierung bekannt gegeben, dass ab dem Jahr 2025 das Einschulungsalter um ein Jahr sinken solle.Daraufhin gab es viel Kritik von Eltern, Lehrkräften und aus der Politik.Auch das Präsidialamt äußerte sich zuletzt zurückhaltender zu den Plänen. In einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung hieß es, dass es sich um den Vorschlag einer Alternative zum gegenwärtigen System handele, nicht um ein politisches Ziel.Auf die Frage, ob das Ministerium die geplante Änderung zurückziehen könne, sagte der für gesellschaftliche Fragen zuständige Berater im Präsidialamt, Ahn Sang-hoon, dass ganz gleich wie effektiv eine Maßnahme sei, sie nicht gegen den Willen der Öffentlichkeit durchgesetzt werden könne.