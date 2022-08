Photo : KBS News

Ein Erdbeben mit einer Stärke von 3,1 hat sich am Mittwochmorgen in der Nähe der Insel Geomun im Südmeer Koreas ereignet.Das Erdbeben wurde um 7.55 Uhr gemeldet. Das Epizentrum befand sich 104 Kilometer südsüdöstlich der Insel, die zur Stadt Yeosu in der Provinz Süd-Jeolla gehört. Das Hypozentrum lag in einer Tiefe von acht Kilometern.Das Wetteramt teilte mit, dass es keine Schadensmeldungen aufgrund des Bebens erwarte.