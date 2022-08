Festival in Seoul Forest findet Mitte August statt

In Seoul Forest, einem großen Park im Osten Seouls, findet ein Festival statt.Die Stadtverwaltung kündigte heute an, dass das erste Seoul Forest Green Night Festival vom 12. bis 21. August stattfinden werde.Auf dem Programm stehen verschiedene Veranstaltungen, darunter Konzerte und eine Ausstellung zum Thema Wald.Die Veranstaltungen können jedoch abhängig von der Corona-Lage flexibel angeboten werden.Detaillierte Informationen sind auf der Webseite zu den Parks in Seoul (parks.seoul.go.kr) erhältlich.