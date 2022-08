Präsidialamt ruft angesichts Pelosis Taiwan-Reise zu regionalem Frieden durch Dialog auf

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt in Seoul hat angesichts des Besuchs der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan zu Frieden und Stabilität in der Region durch Dialog aufgerufen.Die südkoreanische Regierung vertrete die Position, dass sie im Zeichen der Notwendigkeit von Frieden und Stabilität in der Region durch Dialog und Kooperation in allen Angelegenheiten in enger Kommunikation mit den betroffenen Ländern bleiben werde, sagte ein Beamter des Präsidialamtes heute vor der Presse.Er äußerte die Hoffnung, dass Pelosi ihre Ostasien-Reise plangemäß absolvieren werde. Man begrüße Pelosis Besuch in Südkorea und hoffe auf viele Erfolge bei Gesprächen zwischen den Parlamentsvorsitzenden Südkoreas und der USA am Donnerstag, hieß es.Hintergrund war die Bitte um eine Stellungnahme des Präsidialamtes zur Einschätzung, dass der Taiwan-Besuch von Pelosi die Spannungen zwischen den USA und China eskalieren lasse.Laut dem Präsidialamt ist kein Treffen zwischen der US-Politikerin und Präsident Yoon Suk Yeol geplant. Yoon hat zurzeit Urlaub.