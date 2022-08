Letzter Indopazifischer Großer Tümmler in Gefangenschaft wird freigelassen

Der letzte in einem südkoreanischen Aquarium gehaltene Indopazifische Große Tümmler wird im Meer in der Umgebung der südlichen Insel Jeju freigelassen.Die Entscheidung seines Hauses gab der Minister für Ozeane und Fischerei, Cho Seung-hwan, am Mittwoch bekannt. Vorbereitungen hierfür, darunter die Gewöhnung an das Leben in der Natur, würden aufgenommen.Der Tümmler namens Bibong wurde im Jahr 2005 im Meer vor der Insel Biyang, die zur Provinz Jeju gehört, gefangen. Seitdem wurde das Tier für Delfinshows in der mittlerweile umbenannten Einrichtung Pacific Land auf Jeju eingesetzt.Der Indopazifische Große Tümmler wurde in Südkorea im Jahr 2012 zu einem schutzbedürftigen Meerestier bestimmt. Seit dem darauffolgenden Jahr wurden sieben Delfine dieser Art schrittweise freigelassen.Das Ministerium teilte mit, dass es den freizulassenden Tümmler mit einem GPS-Gerät ausstatten und über ein Jahr lang ein Monitoring durchführen werde, um dessen Standorte und Verhaltensmerkmale zu erfassen.