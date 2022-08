Kospi in Seoul rückt um 0,89 Prozent auf 2.461,45 Zähler vor

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi in Seoul ist um 0,89 Prozent auf 2.461,45 Zähler vorgerückt.Aktien von Auto- und Batterieherstellern hätten zulegen können, gleichzeitig würden die Anleger aber auch auf mögliche negative Auswirkungen des Besuchs der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan achten, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Investoren seien besorgt, dass der Konflikt zwischen China und den USA über den Besuch eskaliert. Da es bislang nicht zu einem Zusammenstoß gekommen sei, schienen die Anleger ein wenig erleichtert zu sein, wurde No Dong-kil von Shinhan Investment von Yonhap zitiert.