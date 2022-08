USA fühlen sich erweiterter Abschreckung für Südkorea weiterhin verpflichtet

Photo : YONHAP News

Die USA fühlen sich der erweiterten Abschreckung für Südkorea weiterhin verpflichtet.Das bestätigte die für Rüstungskontrolle und internationale Sicherheitsfragen zuständige Abteilungsleiterin im Außenministerium, Bonnie Jenkins, am Mittwoch in New York bei einer Pressekonferenz auf der Zehnten Überprüfungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrag.Auf Bedenken in der südkoreanischen Bevölkerung angesprochen sagte Jenkins, dass Washington sehr engagiert bleibe, um die erweiterte Abschreckung für seinen Verbündeten sicherzustellen.Zur Denuklearisierung Nordkoreas sagte die Abteilungsleiterin, dass die US-Regierung ihre Position sehr deutlich gemacht habe, wonach sie für einen Dialog mit dem Regime offen sei.Sollte Nordkorea die Rückkehr zum Atomwaffensperrvertrag verweigern, müsse sich das Land zumindest auf einen Dialog einlassen. Nordkoreas Ablehnung eines Dialogs schränke die USA in ihren Möglichkeiten jedoch ein, hieß es weiter.