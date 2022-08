Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses trifft südkoreanischen Parlamentsvorsitzenden zu Gespräch

Photo : YONHAP News

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, wird den südkoreanischen Parlamentsvorsitzenden Kim Jin-pyo am Donnerstag zu einem Gespräch treffen.Kims Büro teilte mit, dass Pelosi heute die Nationalversammlung für ein Gespräch besuchen werde. Auch Fraktionschef Kweon Seong-dong von der regierenden Partei Macht des Volks und sein Kollege Park Hong-geun von der führenden Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas werden daran teilnehmen.Im Mittelpunkt des Gesprächs sollen die Sicherheit in der indopazifischen Region, die Denuklearisierung Nordkoreas und die wirtschaftliche Zusammenarbeit stehen. Dies umfasse auch die "Chip 4"-Allianz für Verbesserungen der Halbleiter-Lieferketten.Im Anschluss an die Unterredung ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant, danach wird es ein gemeinsames Mittagessen geben.Pelosi will laut Berichten am Nachmittag den US-Stützpunkt Osan in Pyeongtaek besuchen und dort den Kommandeur der US-Truppen in Korea, Paul LaCamera, treffen.Nach Angaben des südkoreanischen Präsidialamtes ist kein Treffen mit Präsident Yoon Suk Yeol geplant, da dieser zurzeit Urlaub habe.