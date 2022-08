Außenminister will bei ASEAN-Treffen Politik der neuen Regierung erläutern

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin will bei einer Reihe von Treffen verbunden mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN heute und morgen in Phnom Penh die Politik der neuen Regierung erläutern.Er wolle den aktiven Politikkurs der Yoon Suk Yeol-Regierung gegenüber der ASEAN erläutern, sagte Park am Mittwoch am Flughafen Incheon vor der Abreise nach Kambodscha.Die ASEAN habe ein im internationalen Vergleich hohes Bruttoinlandsprodukt aufzuweisen und stelle hinsichtlich der Bevölkerung und des Handelsvolumens die drittgrößte Region dar, sagte er.An den Außenministertreffen verbunden mit der ASEAN nehmen nicht nur die Chefdiplomaten der ASEAN-Mitglieder, sondern auch die Südkoreas, der USA, Chinas, Japans und Russlands teil.Nordkorea ist Mitglied des ASEAN-Regionalforums (ARF). Wie verlautete, werde Nordkorea jedoch anstelle seiner Außenministerin Choe Son-hui den Botschafter bei der ASEAN und in Indonesien, An Kwang-il, zum geplanten ARF-Treffen schicken.Park sagte dazu, er plane kein separates Treffen mit dem nordkoreanischen Vertreter. Er gehe aber davon aus, dass sie sich während der Sitzung auf natürliche Weise begegnen würden.