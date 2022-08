Koreanische Abgeordneten-Gruppe besucht Japan

Photo : YONHAP News

Eine Delegation der Koreanisch-Japanischen Parlamentarierunion ist am Mittwoch nach Japan gereist.Dort sind Gespräche mit dem japanischen Pendant geplant.Nach der Ankunft der elf Regierungs- und Oppositionsabgeordneten am Flughafen Tokio-Haneda sagte Yun Ho-jung von der Minjoo-Partei Koreas, dass der Austausch zwischen den Parlamenten Südkoreas und Japans in den letzten drei Jahren aufgrund der Corona-Krise praktisch zum Erliegen gekommen sei.Im Sinne der Wiederaufnahme des Austauschs würden beide Seiten beim gemeinsamen Sekretärstreffen über den Zeitplan und die Tagesordnung einer gemeinsamen Generalversammlung diskutieren, hieß es.Die gemeinsame Generalversammlung wird voraussichtlich im Herbst in Seoul stattfinden.Zu anstehenden Angelegenheiten die gemeinsame Vergangenheit betreffend, darunter die Frage der Opfer der Zwangsrekrutierung von Arbeitern zur japanischen Kolonialzeit, äußerte Yun, man wolle zumindest sondieren, ob durch den Dialog zwischen den Parlamenten ein Durchbruch herbeigeführt werden könnte.