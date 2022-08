Chinesische Militärmanöver sorgen möglicherweise für Störungen im Flugverkehr

Photo : YONHAP News

Südkoreas Fluggesellschaften rechnen mit Störungen im Flugverkehr wegen chinesischer Militärmanöver.China startet nach dem Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan groß angelegte Manöver.Die Regierung in Peking wies hierfür sechs exklusive Zonen um Taiwan herum als Gebiete aus, in denen ab Donnerstagnachmittag bis Sonntag Manöver stattfinden werden, bei denen auch scharfe Munition zum Einsatz kommen soll.Südkoreas Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport teilte am Mittwoch mit, dass die chinesische Regierung eine entsprechende Mitteilung geschickt habe. Demnach sollten Schiffe und Flugzeuge in dem Zeitraum die Gebiete meiden.Nach Angaben des Ministeriums gebe es rund 100 Flüge, die in dem Zeitraum gewöhnlich über diese Gebiete führten.Die Fluggesellschaften seien über die Mitteilung informiert worden, auch eine entsprechende Sicherheitswarnung sei veröffentlicht worden, hieß es.