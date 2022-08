Gesetz für bessere Förderung der Halbleiterindustrie tritt in Kraft

Photo : YONHAP News

Ein Gesetz für eine bessere Förderung der Hochtechnologieindustrien, darunter die Halbleiterindustrie, ist in Kraft getreten.Laut dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie sei das Gesetz über Sondermaßnahmen für Stärkung und Schutz der Wettbewerbsfähigkeit der nationalen strategischen Hochtechnologieindustrien ab dem heutigen Donnerstag gültig.Demnach wird die Unterstützung für Unternehmensinvestitionen in strategischen Industrien, einschließlich der Halbleiterbranche, erheblich verstärkt, und zwar durch die Bestimmung von hierfür spezialisierten Industriekomplexen, die Infrastrukturunterstützung und die Lockerung wichtiger Regulierungen.Die Regierung will zudem für strategische Industrien spezialisierte Universitäten designieren, um die Ausbildung von Fachkräften zu unterstützen. Es werden für solche Industrien spezialisierte Bildungsprogramme angeboten. Auch wird überprüft, die Zahl der Studienplätze in den betreffenden Fächern zu erhöhen. Zudem wird finanzielle Hilfe geleistet.Die Regierung will außerdem dafür sorgen, dass bei der Durchführung staatlicher Forschungs- und Entwicklungsprojekte Projekten zur Technologieentwicklung im Zusammenhang mit den nationalen strategischen Hochtechnologieindustrien Vorrang gegeben wird.