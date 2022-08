Präsident Yoon ordnet Überprüfung der Ausstattung jedes Polizisten mit einer Pistole an

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat laut Informationen quasi angeordnet, zu überprüfen, dass jeder Polizeibeamter mit einer eigenen Pistole ausgestattet wird.Wie verlautete, habe Yoon beim Besuch der Polizeiwache im Seouler Viertel Shinchon am 29. Juli die entsprechende Äußerung gemacht.Der Leiter der Polizeiwache informierte den Staatschef über die Sicherheitslage in dem Viertel und verwies darauf, dass aufgrund der hohen Mobilität, der Gewalt sowie sexueller Verbrechen häufig Notrufe über 112 in der Nacht eingingen.Yoon habe gesagt, dass die Polizei gegen brutale Kriminelle hart vorgehen müsse. Es sei notwendig, zu überprüfen, den Polizisten eigene Dienstpistolen zu überlassen, habe er gesagt.Ein Vertreter der Nationalen Polizeibehörde sagte, dass Diskussionen über die Gewährung persönlicher Schusswaffen bereits seit über zehn Jahren geführt würden. Es werde überlegt, zunächst regionale Polizeibehörden und Ermittlungsabteilungen damit auszustatten. Man arbeite daran, sich Budgetmittel hierfür zu sichern.