Korean Air nimmt im September Flüge zwischen Busan und Narita wieder auf

Photo : YONHAP News

Korean Air wird im September Flüge zwischen Busan und Narita in Japan wiederaufnehmen.Das kündigte die südkoreanische Fluggesellschaft am Donnerstag an.Ab dem 2. September werden mittwochs, freitags und sonntags Flüge zwischen dem Flughafen Gimhae und dem Flughafen Narita angeboten.Die Wiederaufnahme erfolgt 30 Monate nach der Aussetzung der Flugverbindung aufgrund der Corona-Pandemie im März 2020.Ein Mitarbeiter von Korean Air sagte, die Firma habe vor, den Linienflugverkehr zwischen Busan und Zielen in Japan, China und Südostasien laufend zu normalisieren.