Bürgermeister Oh wirbt in Ho-Chi-Minh-Stadt für Tourismus in Seoul

Photo : KBS News

Die Stadt Seoul und die Seoul Tourismusorganisation haben im vietnamesischen Ho-Chi-Minh-Stadt eine Informationsveranstaltung für den Tourismus in Seoul abgehalten.Bei der Veranstaltung 'SOULFUL SEOUL NIGHT' am Mittwoch wurden verschiedene Festivals vorgestellt, die im zweiten Halbjahr dieses Jahres in der südkoreanischen Hauptstadt geplant sind.Zehn Reiseunternehmen aus Seoul und 50 Reiseunternehmen in Vietnam führten Geschäftsberatungen zur Entwicklung von Tourismusprodukten in Seoul durch.Seouls Bürgermeister Oh Se-hoon sagte in seiner Begrüßungsrede, dass Südkorea und Vietnam dieses Jahr das 30. Jubiläum der Aufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen feierten. Beide Länder unterhielten auch im Tourismusbereich eine wichtige Partnerschaft.Oh ernannte Park Hang-seo, den Trainer der vietnamesischen Fußball-Nationalmannschaft, zum globalen Ehrenbotschafter für den Tourismus in Seoul.Die Stadt Seoul plant am Freitag in Malaysia eine weitere Informationsveranstaltung für den Tourismus.