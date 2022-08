Südkoreas Botschafterin für Menschenrechte in Nordkorea und UN-Sonderberichterstatterin sprechen über Kooperation

Photo : YONHAP News

Die jüngst ernannte südkoreanische Botschafterin für Menschenrechte in Nordkorea, Lee Shin-hwa, hat am Mittwoch mit der neuen UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in Nordkorea, Elizabeth Salmón, ein Videotelefonat geführt.Lee gratulierte Salmón zu ihrer Ernennung. Sie betonte, dass die internationale Gemeinschaft geschlossen handeln müsse, damit die Menschenrechtslage in Nordkorea verbessert werde. Sie äußerte die Erwartung, dabei mit der Sonderberichterstatterin auf der internationalen Bühne, einschließlich der Vereinten Nationen, eng kooperieren zu können.Salmón gratulierte ihrerseits zu Lees Ernennung zur Botschafterin für internationale Kooperation für Menschenrechte in Nordkorea. Sie versprach aktive Bemühungen, um die wahre Situation der Menschenrechte in Nordkorea zu erfassen und nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen.Das Außenministerium in Seoul teilte die Einschätzung mit, dass das Telefonat eine Gelegenheit geboten habe, über den künftigen Kurs der Aktivitäten im Zusammenhang mit der internationalen Kooperation für bessere Menschenrechte in Nordkorea und Kooperationsmöglichkeiten Meinungen auszutauschen.