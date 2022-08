Außenminister: Südkorea will strategischen Dialog mit ASEAN verstärken

Photo : YONHAP News

Südkorea will laut seinem Außenminister den strategischen Dialog mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN verstärken, um regionale Herausforderungen besser bewältigen zu können.Entsprechendes sagte Park Jin zum Auftakt des Korea-ASEAN-Außenministertreffens am Donnerstag in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh.Die Partnerschaft beider Seiten werde sich über den Wirtschaftsbereich hinaus auf die Verstärkung der strategischen Beziehungen fokussieren.Die südkoreanische Regierung wolle als global zentraler Staat, der zu Freiheit, Frieden und Wohlstand an allen Orten, einschließlich des indopazifischen Raums, beitrage, eine aktivere Rolle spielen. In dieser Hinsicht werde die ASEAN, der Kern der indopazifischen Region, auf natürliche Weise zum Zentrum der neuen Initiative Südkoreas werden, sagte Park weiter.