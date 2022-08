Parlamentspräsidenten Südkoreas und der USA einig über Unterstützung für Bemühungen um Nordkoreas Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

Die Parlamentspräsidenten Südkoreas und der USA haben vereinbart, die Bemühungen ihrer Regierungen um die tatsächliche Denuklearisierung Nordkoreas und die Friedensverankerung zu unterstützen.Die Unterstützung werde auf der Grundlage der für die Bürger spürbar starken und erweiterten Abschreckung gegen Nordkorea durch die internationale Kooperation und den diplomatischen Dialog geleistet, sagte Kim Jin-pyo, Vorsitzender der Nationalversammlung, im Anschluss an das Treffen mit Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, am Donnerstag in Seoul.In einer gemeinsamen Pressemitteilung hieß es, beide Seiten hätten ihre Besorgnis über die ernsthafte Situation geäußert, in der die Drohungen Nordkoreas verschärft würden.Kim teilte auch die Vereinbarung mit, wohlwollend zu überprüfen, eine Resolution anlässlich des 70. Jubiläums des bilateralen Bündnisses anzunehmen, und zwar angesichts der Erwartung der Bürger beider Staaten für die Entwicklung der Allianz.Kim sagte auch, dass er die Billigung eines Infrastrukturgesetzes Ende letzten Jahres sowie die eines Gesetzes zur Unterstützung der Halbleiterindustrie und Wissenschaft im Juli durch den US-Kongress hochgeschätzt habe. Er habe um die Kooperation auf Kongressebene gebeten, damit diese Gesetze zu tatsächlichen Vorteilen koreanischer Unternehmen in den USA führen könnten.