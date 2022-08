KBS: Japan überwies Opfer der Zwangsarbeit 99 Yen an Rente

Photo : KBS News

Inmitten der Bemühungen um die Verbesserung der Beziehungen zwischen Südkorea und Japan hat Tokio erneut koreanischen Opfern der Zwangsrekrutierung zur Kolonialzeit gewissermaßen einen Schlag ins Gesicht versetzt.KBS stellte fest, dass Japan weniger als 1.000 Won an frühere Zwangsarbeiter überwiesen hatte, die zum Nachweis der Zwangsarbeit die Rückerstattung der damals gezahlten Rentenbeiträge verlangt hatten.Jeong Shin-yeong war im Jahr 1944 mit 15 Jahren in eine Flugzeugfabrik von Mitsubishi Heavy Industries in Nagoya verschleppt worden und musste dort 18 Monate lang schuften. Sie reichte 75 Jahre nach der Befreiung Koreas eine Klage ein, um Mitsubishi zu einer Entschuldigung und Entschädigung zu bewegen.Jeong sagte, die Japaner warteten einfach darauf, dass die früheren Zwangsarbeiterinnen sterben würden. Sie seien auch Menschen und sollten über ihr Verhalten nachdenken und sich entschuldigen.Um ihre Behauptung über die Zwangsarbeit zu belegen, beantragte Jeong den Zugang zu Aufzeichnungen über ihre damalige Mitgliedschaft bei der japanischen Wohlfahrtsrente und die Rückerstattung aufgrund des Austritts aus dem Rentensystem. Das Geld wurde erst nach eineinhalb Jahren überwiesen.Laut Kontodaten überwies der dem japanischen Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt unterstellte Rentendienst am 6. Juli 931 Won auf Jeongs Konto. Nach dem damaligen Wechselkurs wurden vermutlich 99 Yen geschickt.Das heißt, dass die japanische Regierung ohne Berücksichtigung der Inflation gemäß der Berechnungsmethode vor 77 Jahren weniger als 1.000 Won überwiesen hat.Das japanische Wohlfahrtsministerium hatte bereits 2009 und 2015 an Rechtsvertreter von Opfern der Zwangsarbeit 99 Yen und 199 Yen für den Rentenaustritt gezahlt und damit für großen Zorn und Protest gesorgt.