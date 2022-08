Außenminister Südkoreas und Japans kommen in Phnom Penh zusammen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Außenminister Park Jin ist mit seinem japanischen Amtskollegen Yoshimasa Hayashi in Phnom Penh zu einem bilateralen Gespräch zusammengekommen.Die stellvertretende Sprecherin des südkoreanischen Außenministeriums, Ahn Eun-joo, gab bekannt, beide Minister hätten sich offenbar erneut darauf verständigt, Lösungen für aktuelle Anliegen zwischen beiden Ländern so bald wie möglich und auf vernünftige Weise zu finden.Zu den Anliegen zählen unter anderem das Gerichtsurteil betreffend die Entschädigung für die südkoreanischen Opfer der Zwangsrekrutierung während des Zweiten Weltkriegs sowie die Normalisierung des Abkommens GSOMIA zum Schutz militärischer Informationen.Näheres zu den Ergebnissen des Treffens in der kambodschanischen Hauptstadt wurde noch nicht bekannt.Ein bilaterales Treffen zwischen Park und Hayashi hatte es zuletzt im Juli gegeben, als Südkoreas Chefdiplomat Tokio besuchte.