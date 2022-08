Yoon und Pelosi verständigen sich auf Verstärkung der Allianz zwischen Südkorea und USA

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Yoon Suk Yeol und die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, haben ein etwa 40-minütiges Telefongespräch geführt.Das Präsidialamt in Seoul gab bekannt, beim Telefonat habe Yoon den Willen bekundet, auch mit dem US-Parlament eng zu kooperieren, so dass die beim Gipfel mit dem US-Präsidenten Biden im letzten Mai vereinbarte strategische Allianz reibungslos vorangebracht werde.Yoon habe ergänzt, der Besuch der US-Delegation unter Leitung von Pelosi in der Gemeinsamen Sicherheitszone JSA zwischen beiden Koreas werde eine starke Abschreckung gegen Nordkorea signalisieren.Pelosi habe sich dafür bedankt, dass Yoon sich Zeit genommen habe, obwohl er sich im Urlaub befinde. Beide Länder seien dazu verpflichtet, den durch die Aufopferung von so vielen Menschen errungenen Frieden weiter aufrechtzuerhalten. Sie habe vorgeschlagen, weiterhin für die Ordnung im indopazifischen Raum zu kooperieren, hieß es weiter.