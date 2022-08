Beamte Südkoreas und Belgiens sprechen über militärische Zusammenarbeit

Photo : YONHAP News

Beamte Südkoreas und Belgiens haben über die militärische Zusammenarbeit gesprochen.Wie das südkoreanische Verteidigungsministerium bekannt gab, hätten Vizeminister Shin Beom-chul und Admiral Michel Hofman, Befehlshaber der belgischen Streitkräfte, am Donnerstag in Seoul Gespräche geführt.Die Beamten hätten in dem Gespräch festgestellt, dass Südkorea und Belgien als langjährige Verbündete auf verschiedenen Gebieten freundschaftliche Beziehungen aufrechterhalten hätten, seit Belgien am Koreakrieg teilgenommen habe, um die Invasion des Nordens abzuwehren.Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, auf der Grundlage der Beziehungen zwischen Südkorea und der Nato die bilaterale und multilaterale Kooperation im Verteidigungsbereich zu beleben, teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium mit.Vizeminister Shin habe sich bei Belgien dafür bedankt, Nordkoreas Entwicklung von Kernwaffen und die Bedrohung durch Raketen verurteilt zu haben, während gleichzeitig Südkoreas Position auf der internationalen politischen Bühne stets unterstützt werde.Hofman habe geantwortet, dass Belgien sich weiterhin aktiv internationalen Anstrengungen anschließen wolle, die Nordkoreas Denuklearisierung und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel zum Ziel hätten.