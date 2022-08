Nordkorea: Kein neuer Fieberfall in den letzten sieben Tagen – alle Erkrankten genesen

Photo : YONHAP News

In Nordkorea hat es nach Angaben des Landes in den letzten sieben Tagen keine neuen Fieberfälle gegeben.Alle behandelten Erkrankten seien mittlerweile völlig genesen, die Anti-Epidemie-Situation sei endgültig in eine stabile Phase eingetreten.Das meldete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag. Auch mit Stand des Vortages sei nirgendwo im Land ein Fieberfall erfasst worden.Angaben zur Gesamtzahl der bisher gemeldeten Fieberfälle und der Genesenen wurden jedoch nicht gemacht.Seit Ende April wurden in Nordkorea mit Stand Donnerstag insgesamt 4.772.813 Fieberfälle gemeldet, bei denen es sich offenbar um Covid-19 handelt. 4.772.739 Erkrankte, 99,998 Prozent, sind laut den offiziellen Angaben wieder ganz gesund.Nordkorea hat jedoch die Corona-Epidemie noch nicht für beendet erklärt.