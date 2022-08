Parlamentspräsident besucht Polen und Rumänien

Photo : KBS News

Der Vorsitzende der Nationalversammlung, Kim Jin-pyo, reist vom 5. bis 11. August zu offiziellen Besuchen nach Polen und Rumänien.Es ist Kims erste Auslandsreise nach dem Amtsantritt am 4. Juli.Polen unterzeichnete jüngst einen massiven Rüstungsdeal mit Südkorea. Daher richtet sich große Aufmerksamkeit auf Kims Besuch in dem europäischen Land.Laut dem Büro des Parlamentspräsidenten ist geplant, konkrete Konsultationen über den Export von koreanischen Rüstungsgütern wie Kampfpanzern, Panzerhaubitzen und leichten Angriffsflugzeugen zu führen, über deren Lieferung jüngst Verträge zwischen koreanischen Rüstungsunternehmen und dem polnischen Verteidigungsministerium abgeschlossen wurden.Der polnische Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak hatte am 27. Juli mitgeteilt, dass Polen 1.000 Kampfpanzer vom Typ K2, über 600 K9-Panzerhaubitzen und drei Geschwader von leichten Kampfflugzeugen vom Typ FA-50 in Südkorea bestellt habe.Kim wird in Polen auch um dessen Unterstützung bitten, damit sich koreanische Unternehmen an einem neuen Flughafenprojekt und Atomkraftwerksprojekten im Zusammenhang mit der Energiepolitik 2040 beteiligen können. Ein Treffen mit koreanischen Einwohnern ist ebenfalls geplant.Der Politiker wird am 7. August nach Rumänien weiterreisen, mit dem Südkorea 2008 eine strategische Partnerschaft eingegangen war.Kim wird am 8. August mit der kommissarischen Senatsvorsitzenden Alina-Stefania Gorghiu zusammenkommen. Er wird dabei um Unterstützung für die Beteiligung koreanischer Firmen am Projekt zur Modernisierung von Kernkraftwerken in Rumänien bitten.