Premier will sich Meinungen zur Verbesserung der Beschränkung der Öffnungszeiten von Hypermärkten anhören

Ministerpräsident Han Duck-soo will sich hinsichtlich der Verbesserung der Regulierungen zur Beschränkung der Öffnungszeiten der Hypermärkte verschiedene Meinungen anhören.Er wolle dies tun, bis Maßnahmen gefunden würden, die sich sowohl die Befürworter als auch die Gegner wünschten, schrieb Han am Donnerstag in sozialen Medien.Die Regierung leitete Diskussionen über die Abschaffung der pflichtmäßigen Ruhetage der Hypermärkte ein. Dagegen protestieren Händler auf traditionellen Märkten stark und kündigten an, kollektiv zu handeln. Nach ihrer Auffassung würden sowohl Supermärkte als auch traditionelle Märkte davon hart betroffen sein.Dagegen vertritt die Branche der Hypermärkte die Meinung, dass aufgrund der veränderten Situation in der Vertriebsbranche die Pflichtruhetage abgeschafft werden und Vorteile für die Verbraucher Vorrang haben sollten.