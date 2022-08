Vierten Tag in Folge über 100.000 Corona-Neuinfektionen in Südkorea

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat den vierten Tag in Folge die 100.000er-Schwelle übertroffen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag wurden bis Mitternacht 112.901 Neuansteckungen erfasst.Es wurden 112.404 lokal übertragene Fälle gemeldet, während 497 Fälle aus dem Ausland eingeschleppt wurden.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär behandelt werden, stieg um zehn auf 320.Es wurden weitere 47 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Bisher gab es 25.191 Todesopfer, die Sterberate liegt bei 0,12 Prozent.