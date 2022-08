Südkorea führt Praktikantenvisum für ausländische Studenten ein

Photo : YONHAP News

Das Justizministerium will Studenten an ausländischen Universitäten erlauben, bei Unternehmen in Südkorea ein Praktikum zu machen.Hierfür werde ein Visum-Programm für Praktikanten in Hochtechnologiebereichen am 8. August eingeführt, gab das Ressort am Freitag bekannt.Zu solchen Bereichen zählen gemäß dem Gesetz zur Industrieentwicklung unter anderem Halbleiter, IT, Technologiemanagement, Umwelt und Energie.Auch ausländische Studenten an Universitäten hierzulande können dank des neuen Visum-Programms bei Unternehmen in Südkorea ein Praktikum absolvieren.Damit dies nicht zum Wegfall von Arbeitsplätzen für einheimische junge Menschen führt, darf jedoch die Zahl der ausländischen Praktikanten in Hochtechnologiebereichen bei Unternehmen 20 Prozent der Zahl der inländischen Mitarbeiter nicht übertreffen.