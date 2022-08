Südkoreas Mondorbiter Danuri erreicht Transferbahn

Photo : YONHAP News

Südkoreas erster Mondorbiter Danuri ist erfolgreich in eine Transferbahn zum Mond gelangt.Danuri wurde heute um 8.08 Uhr koreanischer Zeit, 19.08 Uhr Ortszeit, in Cape Canaveral in Florida mit der Trägerrakete Falcon 9 des US-Unternehmens SpaceX gestartet.40 Minuten später wurde Danuri von der zweiten Stufe der Falcon 9-Rakete erfolgreich getrennt. Gegen 9.40 Uhr kam es zur ersten Kommunikation mit der Bodenstation.Das Koreanische Raumfahrtforschungsinstitut (KARI) stellte um 14 Uhr anhand einer Analyse der von Space X gelieferten Daten über die Abtrennung der Trägerrakete fest, dass Danuri erfolgreich in eine Transferbahn zum Mond gelangt ist.Der Mondorbiter fliegt nicht direkt zum Mond, der 380.000 Kilometer von der Erde entfernt ist, sondern bewegt sich zunächst bis zu einer 1,56 Millionen Kilometer entfernten Stelle in Richtung Sonne. In einer schmetterlingsförmigen Flugbahn wird der Orbiter anschließend in Richtung Mond zurückkehren und Ende dieses Jahres eine Mondumlaufbahn erreichen.Nachdem Ende dieses Jahres sein Zielorbit erreicht ist, wird Danuri ein Jahr lang den Mond umkreisen und mittels sechs wissenschaftlichen Instrumenten Daten zum Mond liefern. Der Orbiter ist mit fünf in Südkorea entwickelten Geräten, einschließlich einer hochauflösenden Kamera und einer von der US-Raumfahrtbehörde NASA entwickelten ShadowCam oder Schattenkamera ausgestattet.Mit einem Gerät für das Weltraum-Internet wird erstmals ein Test des Weltraum-Internets zur Erkundung des entfernten Weltraums durchgeführt. Ein Test zur Wiedergabe des Songs „Dynamite“ der K-Pop-Band BTS und dessen Übertragung zur Erde ist ebenfalls geplant.