Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Freitag den dritten Tag in Folge zulegen können.Der Kospi rückte um 0,72 Prozent auf 2.490,8 Zähler vor. Verglichen mit dem Schlussstand vor einer Woche ist dies 1,6 Prozent höher.Es gebe die Hoffnung, dass sinkende Ölpreise ein baldiges Ende der Inflation markieren, wurde Lee Jong-bin von Meritz Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert. Am Markt würden die Daten zum US-Arbeitsmarkt aufmerksam verfolgt, hieß es weiter.