Regnerische Woche für Hauptstadtregion vorhergesagt

Photo : YONHAP News

Für die Hauptstadtregion ist eine regnerische Woche vorhergesagt worden.Das Wetteramt KMA teilte am Montag mit, dass in Teilen der Hauptstadtregion und zentralen Gebieten der Gangwon-Provinz bis Donnerstag mehr als 300 Millimeter Regen niedergehen würden.Im Norden der Provinzen Chungcheong und Nord-Gyeongsang sowie an der Küste der Gangwon-Provinz soll es 30 bis 80 Millimeter Regen geben, in einigen der dortigen Gebiete sei mit bis zu oder mehr als 150 Millimetern zu rechnen.Die Wetterbehörde warnt, dass in einigen der zentralen Gebiete 50 bis 80 Millimeter Starkregen niedergehen könnten.Laut der Vorhersage soll es bis Donnerstag regnerisch bleiben.Die Temperaturen sollen verglichen mit dem Vortag um zwei bis vier Grad niedriger sein und am Montag zwischen 26 und 35 Grad Celsius betragen. Der Süden des Landes werde aber weiterhin von einer Hitzewelle erfasst, hieß es.