Präsident Yoon kehrt nach einwöchigem Urlaub zur Arbeit zurück

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist am Montag nach einem einwöchigen Urlaub zur Arbeit zurückgekehrt.Yoon wird heute vom Vorsitzenden der Finanzdienstekommission (FSC) Kim Joo-hyun über die Arbeit der Behörde informiert.Kim will dem Präsidenten offenbar auch Maßnahmen präsentieren, mit denen einkommensschwache Haushalte angesichts des Preisanstiegs und steigender Zinsen entlastet werden sollen.Am Dienstag wird der Minister für Veteranenangelegenheiten berichten, am Mittwoch der Agrarminister und am Donnerstag der Minister für Ozeane und Fischerei.In der kommenden Woche werden das Gesundheitsministerium und die Kommission für fairen Handel berichten.Präsident Yoon hatte seinen Urlaub in Seoul verbracht. Zunächst war ein Aufenthalt außerhalb der Hauptstadt geplant, der Plan wurde jedoch kurzfristig geändert. Grund hierfür sollen die rapide gesunkenen Zustimmungswerte gewesen seien, die vor dem Urlaub unter 30 Prozent gefallen waren. Das Staatsoberhaupt wollte den Urlaub daher nutzen, um sich über die Amtsführung Gedanken zu machen.