Südkoreas Außenminister fordert Dialog mit Nordkorea ohne Vorbedingungen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Außenminister Park Jin hat einen Dialog mit Nordkorea ohne Vorbedingungen gefordert.Die Forderung unterbreitete er am Sonntag bei einer Begegnung mit dem nordkoreanischen Botschafter in Indonesien, An Kwang-il, der Nordkorea beim regionalen Sicherheitsforum ARF in Kambodscha vertreten hatte.Park habe nach Angaben aus dem Außenministerium bei einem Begrüßungsdinner für die Außenminister des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN mit Park Grüße ausgetauscht.Südkoreas Chefdiplomat habe bei der kurzen Begegnung gesagt, dass Gespräche zwischen beiden Koreas ohne Vorbedingungen notwendig seien und seine Hoffnung auf eine Denuklearisierung für Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel zum Ausdruck gebracht.Der nordkoreanische Gesandte habe geantwortet, dass entsprechende Bedingungen geschaffen werden sollten.Die beiden Diplomaten sollen sich während des Abendessens zweimal begegnet sein, einen bedeutungsvollen Dialog habe es aber nicht gegeben.