Außenminister Park reist zu Gespräch mit Amtskollegen Wang nach China

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin bricht heute Abend zu einem dreitägigen Besuch nach China auf.Parks China-Besuch erfolgt inmitten der wachsenden Spannungen zwischen den USA und China seit dem Taiwan-Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi.Park wird am Dienstag in Qingdao in der Provinz Shandong mit seinem Amtskollegen Wang Yi zu Gesprächen zusammenkommen. Beide Minister werden unter anderem über Angelegenheiten in den Beziehungen zwischen Südkorea und China, die nordkoreanische Nuklearproblematik und die Wirtschaftssicherheit diskutieren.Wie verlautete, werde Park angesichts der Möglichkeit von Provokationen Nordkoreas im Vorfeld einer gemeinsamen Militärübung Südkoreas und der USA Ende August um Chinas konstruktive Rolle bitten.Er werde zudem betonen, dass die US-geführte Halbleiterallianz „Chip 4 Alliance“ nicht auf eine Weise betrieben werde, dass China ausgeschlossen werde. Er werde China vorschlagen, für die Sicherheit in den Lieferketten zu kooperieren.Angesichts der eskalierenden Spannungen um die Taiwanstraße wird erwartet, dass beide Seiten das Grundprinzip bekräftigen werden, dass geopolitische Konflikte deeskaliert werden sollten.Park sagte nach seiner Rückkehr von einer Reihe von Außenministertreffen im Zusammenhang mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN in Kambodscha am Samstag am Flughafen Incheon, Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße seien wichtig und für Sicherheit und Wohlstand in der Region unerlässlich.