Nationales Zeuge angeblichen Massakers durch südkoreanische Armee im Vietnamkrieg erscheint vor Gericht

Ein Zeuge eines angeblichen Massakers an Zivilisten durch südkoreanische Truppen während des Vietnamkriegs wird zu einer Aussage vor Gericht in Südkorea erscheinen.



Das zuständige Richtergremium am Bezirksgericht Seoul Zentral wird in einer von der Vietnamesin Nguyen Titan, eine Überlebende des sogenannten Massakers im Dorf Phong Nhi, eingereichten Entschädigungsklage gegen die südkoreanische Regierung am Dienstag neben der Klägerin auch ihren Onkel als Zeugen vernehmen.



Es stellt die erste Zeugenvernehmung vor einem südkoreanischen Gericht in Bezug auf die Tötung von Zivilisten während des Vietnamkriegs dar.



Nguyen Titan hatte im April 2020 die südkoreanische Regierung auf 30 Millionen Won (23.000 Dollar) Schadenersatz verklagt. Sie behauptet, dass sie im Februar 1968 im Alter von acht Jahren im vietnamesischen Dorf Phong Nhi von südkoreanischen Soldaten beschossen und schwer verletzt worden sei und noch immer unter den Folgen leide. Etwa 70 Dorfbewohner, darunter fünf Angehörige der Frau, seien damals getötet worden.



Ihr Onkel, damals 26 Jahre alt, war Mitglied der südvietnamesischen Milizarmee gewesen. Er habe an jenem Tag eine Funkmeldung gehört und sei in das Dorf gegangen, wo er Augenzeuge des Massakers geworden sei.