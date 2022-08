Nationales Südkorea meldet 55.292 Corona-Neuinfektionen

Die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist unter 60.000 gefallen, anscheinend aufgrund weniger Testungen am Wochenende.



Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Montag mit, dass bis Mitternacht 55.292 neue Infektionsfälle bestätigt worden seien.



Es wurden 54.810 lokal übertragene und 482 eingeschleppte Fälle gemeldet.



Seit dem Ausbruch der Pandemie wurden bislang 20.544.420 Infektionsfälle hierzulande erfasst.



324 kritisch kranke Corona-Patienten werden derzeit stationär behandelt.



Es wurden 29 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Bisher wurden insgesamt 25.292 Todesfälle erfasst, die Sterberate liegt bei 0,12 Prozent.