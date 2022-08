Südkorea will an vorläufigem „Chip 4”-Treffen teilnehmen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat beschlossen, an einem vorläufigen Treffen von „Chip 4“, einer von den USA angeführten Konsultationsgruppe zur Halbleiterlieferkette, teilzunehmen.Ein hochrangiger Beamter des Präsidialamtes sagte am Sonntag der Nachrichtenagentur Yonhap, das Außenministerium habe seines Wissens jüngst den USA die Absicht Südkoreas mitgeteilt, an einem vorläufigen Treffen von Chip 4 teilzunehmen.Das vorläufige Treffen wird voraussichtlich Ende August oder Anfang September stattfinden. Es wird erwartet, dass dabei die detaillierte Tagesordnung von Chip 4 und der Umfang der Teilnahme jedes Landes erörtert werden. Auch wird die Wahl eines formellen Namens für die Gruppe besprochen.Laut dem Beamten des Präsidialamtes sind weder der Tag der vorläufigen Sitzung noch der Tagungsort festgelegt. Es hänge vom Ergebnis des Treffens ab, ob sich Seoul der Gruppe offiziell anschließen wird.Die USA hatten Südkorea, Japan und Taiwan die Beteiligung an Chip 4 vorgeschlagen. China sieht darin eine Gruppierung, die darauf abzielt, die Volksrepublik in Schach zu halten. Daher geht Südkorea zunächst vorsichtig vor.