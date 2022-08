Lee Jae-myung liegt im Rennen um Amt des Parteivorsitzenden an der Spitze

Photo : YONHAP News

Der Abgeordnete Lee Jae-myung hat bei den ersten regionalen Abstimmungen zur Wahl des neuen Vorsitzenden der Minjoo-Partei Koreas deutliche Siege errungen.Der frühere Präsidentschaftskandidat sicherte sich bei der Abstimmung auf Jeju am Sonntag 70,48 Prozent der Stimmen und in Incheon 75,40 Prozent.Zuvor am Samstag hatte er in der Provinz Gangwon und Daegu/Provinz Nord-Gyeongsang mit 74,8 Prozent der Stimmen gesiegt.Lee hat an beiden Tagen bisher 74,15 Prozent der abgegebenen Stimmen gewonnen. Dahinter folgen Park Yong-jin mit 20,88 Prozent und Kang Hoon-sik mit 4,98 Prozent.Lee sagte, dass er eine größere Zustimmung als erwartet erhalten habe. Er versprach, weiter sein Bestes zu tun.Es handelt sich um regionale Abstimmungen unter den Parteimitgliedern mit Stimmrecht. Deren Ergebnis wird zwar bei der Wahl des Parteivorsitzenden lediglich zu 40 Prozent berücksichtigt, gilt jedoch als Maßstab dafür, ob Lee, wie von manchen erwartet, die Wahl für sich entscheiden wird.Die führende Oppositionspartei will am 28. August auf einem Parteitag ihre neue Führung wählen.