Präsident Yoon wird voraussichtlich diese Woche UN-Chef treffen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird sich voraussichtlich mit UN-Generalsekretär António Guterres treffen, der diese Woche in Südkorea erwartet wird.Der UN-Chef wird am 11. und 12. August Südkorea besuchen.Obwohl es nicht noch festgelegt worden sei, wäre ein Höflichkeitsbesuch eine Selbstverständlichkeit, sofern keine besonderen Umstände vorlägen, sagte ein Beamter des Präsidialamtes am Sonntag. Er war gefragt worden, ob Yoon ein Treffen mit Guterres plane.Yoon kehrte am Montag nach einem Urlaub zur Arbeit zurück und beabsichtigt, mehr Termine im Zusammenhang mit den Lebensgrundlagen der Bürger vor Ort zu absolvieren. Daher wird erwartet, dass der Zeitplan für ein Treffen mit dem UN-Chef unter Berücksichtigung von solchen Terminen festgelegt wird.Wie verlautete, erfolge eine Koordinierung zwischen der Seite des UN-Generalsekretärs und der südkoreanischen Regierung über ein detailliertes Besuchsprogramm in Südkorea.Guterres befindet sich auf einer Asienreise, die ihn zuerst nach Japan und dann in die Mongolei und nach Südkorea führt. Nach der Ankunft im japanischen Hiroshima am Freitag nahm er am Samstag an der Friedenszeremonie von Hiroshima zum Gedenken an die Opfer der Atombombenabwürfe teil.Bei der Asienreise des UN-Chefs liegt der Fokus auf Botschaften für die Denuklearisierung. Daher wird erwartet, dass er in Seoul mit hochrangigen Beamten über die nordkoreanische Nuklearproblematik und Wege zur Denuklearisierung sprechen wird.