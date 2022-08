Gwanghwamun-Platz nach 21 Monaten wieder geöffnet

Photo : YONHAP News

Der Gwanghwamun-Platz im Zentrum von Seoul ist am Samstag nach 21 Monaten wieder geöffnet worden.Viele Bürger kamen zu dem Platz. Sie spielten mit Wasser und machten fleißig Fotos vom umgestalteten Platz.Ein großer Unterschied zum früheren Platz besteht darin, dass dieser nun erreicht werden kann, ohne dass die Fahrbahn überquert werden muss. Früher verkehrten an beiden Seiten des Platzes Fahrzeuge. Im Zuge der jüngsten Bauarbeiten wurde die westliche Fahrbahn beseitigt.Dadurch verdoppelte sich die Gesamtfläche. Es wurden 5.000 Bäume gepflanzt, die Grünfläche hat sich etwa verdreifacht.Es wurde ein Ausstellungsraum eingerichtet, in dem eine während der Bauarbeiten freigelegte Ruine aus der Joseon-Zeit zu sehen ist.Zu einer Veranstaltung anlässlich der Wiedereröffnung des Gwanghwamun-Platzes am Samstagabend kamen 300 Bürger, die ihre Teilnahme reserviert hatten.Die Stadtverwaltung will den Platz für verschiedene Aktivitäten mit Bürgerbeteiligung nutzen, darunter Veranstaltungen und Ausstellungen. Versammlungen und Demonstrationen sollen dort aber verboten sein, weil sie für Lärm in der Innenstadt sorgen und den Weg versperren könnten.Bürgerorganisationen protestieren jedoch gegen diese Entscheidung der Stadtverwaltung. Diese würde damit gegen die in der Verfassung garantierte Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit verstoßen, meinen sie.