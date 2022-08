130.000 Zuschauer kamen zum Pentaport Rock Festival

Photo : YONHAP News

Das erstmals seit drei Jahren vor Publikum ausgetragene Incheon Pentaport Rock Festival ist von so vielen Rockfans wie nie zuvor besucht worden.Nach Angaben der Stadtverwaltung am Sonntag kamen 130.000 Zuschauer zu dem Rockfestival, das vom 5. bis 7. August in Songdo in der Hafenstadt stattgefunden hat.Dabei traten über 50 Teams aus Südkorea und dem Ausland auf, darunter Jaurim, Crying Nut und Vampire Weekend.Das Pentaport Rock Festival wurde in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie online abgehalten.Das Festival findet trotz der sinkenden Popularität der Rockmusik und der Rockfestivals in Südkorea seit 17 Jahren als repräsentatives Musikfestival in der Hauptstadtregion statt.