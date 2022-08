Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen steigt gegenüber Vorwoche um das 1,2-Fache

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind mit Stand 0 Uhr am Montag 55.292 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden.Die Zahl stieg verglichen mit der Vorwoche um das 1,2-Fache, gegenüber zwei Wochen zuvor um das 1,5-Fache. Der Wert entspricht zudem dem höchsten Montagsstand seit 17 Wochen.Die für die Seuchenkontrolle zuständigen Behörden und Experten gehen davon aus, dass die aktuelle Welle möglicherweise diese Woche mit etwa 150.000 neuen Fällen am Tag ihren Höhepunkt erreichen werde.Die Welle könne für längere Zeit andauern, während die Zahl der Neuinfektionen langsam wieder sinke, so ihre Prognose.Ab dem heutigen Montag wird Evusheld, ein Antikörper-Medikament, Personen mit einem stark geschwächten Immunsystem verabreicht, bei denen sich auch nach den Impfungen kaum Antikörper bilden oder die nicht ohne Weiteres geimpft werden können.Mit Evusheld werden Antikörper in den Körper eingespritzt, damit einer Infektion mit dem Coronavirus vorgebeugt werden kann.Wer sich in den vergangenen sieben Tagen vor der Injektion nicht mit dem Virus angesteckt hat und 12 Jahre oder älter ist, hat Anspruch darauf. Eine weitere Vorbedingung ist ein Körpergewicht von mindestens 40 Kilogramm.Nach Südkorea werden dieses Jahr 20.000 Dosen von Evusheld geliefert. Seine Schutzwirkung soll etwa sechs Monate lang bestehen.