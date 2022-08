Jugendgipfel zwischen Korea und ASEAN findet in Seoul statt

Photo : YONHAP News

Der dritte ASEAN-Korea Jugendgipfel wird am Dienstag in Seoul eröffnet, um über die Reaktion auf den Klimawandel zu diskutieren.An dem vom Ministerium für Gleichstellung und Familie veranstalteten viertägigen Jugendgipfel nehmen über 100 Jugendliche aus Südkorea und den zehn Mitgliedern des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN on- und offline teil.Bei der Eröffnungszeremonie, die auf YouTube live gestreamt wird, werden Achala Abeysinghe, die regionale Direktorin für Asien am Globalen Institut für grünes Wachstum (GGGI), und Park Ha-young von der Organisation Green Environment Youth Korea (GEYK) Vorträge halten.Am 12. August, dem letzten Tag, werden Empfehlungen auf der Grundlage der Diskussionsergebnisse präsentiert.