Kospi startet kaum verändert in die Woche

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi ist kaum verändert in die Woche gestartet.Der Hauptindex rückte am Montag um 0,09 Prozent auf 2.493,1 Zähler vor.Gute Daten zum US-Arbeitsmarkt hätten zur Verringerung von Rezessionssorgen beigetragen, die wegen einer möglichen drastischen Zinserhöhung in den USA aufgekommen seien, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die über den Erwartungen liegenden Daten zum Arbeitsmarkt hätten Rezessionsängste zum Teil verringert, was den Rückgang an den Börsen begrenzt habe, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities von Yonhap zitiert.Dies sei ein positiver Faktor für den Markt, der stärkere Dollar laste aber noch auf den Technologieaktien, insbesondere den Aktien von Batterieherstellern, sagte der Experte weiter.