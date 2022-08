Nach schweren Niederschlägen sieben Tote und sechs Vermisste in Seoul und Gyeonggi-Provinz

Photo : KBS News

Bei schweren Niederschlägen in Seoul und der benachbarten Gyeonggi-Provinz sind am Montag mindestens sieben Menschen getötet worden.Sechs Menschen gelten nach Angaben der Zentrale für Katastrophenschutz mit Stand 6 Uhr am Dienstag als vermisst.Drei Personen im Seouler Bezirk Gwanak sind am Montag in ihrer Wohnung im Halbkeller ertrunken.Im Bezirk Dongjak in Seoul starb ein Angestellter der Stadt als er einen umgestürzten Baum beseitigen wollte, vermutlich an einem Stromschlag. Eine weitere Person in dem Bezirk starb, als die Wohnung überflutet wurde.In der Gyeonggi-Provinz starben zwei Menschen, eine wurde unter den Trümmern einer eingestürzten Bushaltestelle gefunden, eine weitere Person wurde von einem Erdrutsch erfasst.Im Gebiet Seocho im Süden Seouls werden vier Personen vermisst, zwei Personen wurden in Gwangju in der Gyeonggi-Provinz von einer Sturzflut mitgerissen.